«Нэшвилл» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Нэшвилл» дома уступил «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

«Сент-Луис» набрал 75 очков в 69 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке — 58 очков в 67 играх.