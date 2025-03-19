«Сент-Луис» выиграл у «Нэшвилла»
«Сент-Луис» на выезде переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Блюз» одержали третью победу подряд.
У «Блюз» дубль оформил Джордан Кайру, а также по голу забили Джастин Фолк и Джейк Нейберс. Единственный гол «Предаторз» на счету Брэди Шея.
«Сент-Луис» набрал 75 очков в 69 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке — 58 очков в 67 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Фолк — 3 (бол., Холлоуэй, Нейберс), 6:04 — 0:1. Нейберс — 19 (Фолк, Томас), 18:16 — 0:2. Кайру — 28 (Холлоуэй, Фаулер), 38:50 — 0:3. Шей — 9 (Стэмкос, Форсберг), 39:59 — 1:3. Кайру — 29 (Холлоуэй), 53:45 — 1:4.
Вратари: Сарос — Хофер.
Штраф: 33 — 18.
Броски: 23 (7+8+8) — 22 (8+8+6).
Наши: Свечков (15.42/0/0) — Бучневич (15.00/0/+1), Торопченко (13.38/0/0).
19 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
