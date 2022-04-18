Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл», у Барбашева две передачи

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 8:3.

В составе «блюзменов» 3 (1+2) очка набрал Владимир Тарасенко, по дублю оформили Калле Росен, Джордан Кайру и Брэйден Шенн, еще один гол на счету Натана Уокера. Иван Барбашев сделал две результативные передачи, у Павла Бучневича ассист. У «Предаторз» отличились Ник Казинс, Люк Кунин и Данте Фаббро.

После этого матча «Сент-Луис» со 102 очками занимает второе место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 91 очком — на седьмой строчке.