«Нэшвилл» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» (7:5).

В составе «Предаторз» Федор Свечков отметился заброшенной шайбой. Всего в этом сезоне у него 6 (5+1) очков.