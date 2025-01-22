«Нэшвилл» отыгрался с 1:5 и победил «Сан-Хосе», Свечков забил гол
«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5. «Предаторз» одержали четвертую победу подряд.
Российский форвард «Предаторз» Федор Свечков отметился заброшенной шайбой. Всего в этом сезоне у него 6 (5+1) очков.
«Нэшвилл» набрал 41 очко в 46 играх и занимает 14-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» — последний (34 очка в 50 играх).
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«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 7:5 (1:4, 2:1, 4:0)
Голы: Селебрини — 14 (Сиси, Эклунд), 1:07 — 0:1. Канин — 11 (Сиси), 11:42 — 0:2. Гранлунд — 13 (Смит, Зеттерлунд), 11:56 — 0:3. Новак — 6 (Шенн, Л`Еро), 12:20 — 1:3. Уолман — 6 (Веннберг), 19:31 — 1:4. Гранлунд — 14 (бол., Эклунд, Селебрини), 24:28 — 1:5. Свечков — 5 (бол., Сиссонс, Новак), 32:40 — 2:5. Бэррон — 3 (Форсберг, Маршессо), 33:33 — 3:5. Маршессо — 16 (Стэмкос, Вилсби), 40:28 — 4:5. Йоси — 9 (бол., Форсберг, Маршессо), 45:23 — 5:5. Бланкенбург — 3 (Новак, Маршессо), 48:09 — 6:5. Форсберг — 16 (п.в., Йоси), 58:38 — 7:5.
Вратари: Сарос (Аннунен, 20:00) — Георгиев (57:35 — 58:38).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 41 (8+18+15) — 24 (8+5+11).
Наши: Свечков (13.28/4/+1) — Коваленко (11.36/0/-1).
22 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
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|62
|2
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Филадельфия – Детройт
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Рейнджерс – Оттава
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|04:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
|7 : 5
|22.01
|04:00
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Даллас – Каролина
|1 : 2
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|05:00
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Эдмонтон – Вашингтон
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Ванкувер – Баффало
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|22.01
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