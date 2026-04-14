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14 апреля, 05:35

«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Сан-Хосе», Чернышов набрал два очка во втором матче подряд

Павел Лопатко

«Сан-Хосе» победил «Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев дубль оформил Люк Евангелиста. У гостей два гола на счету Маклина Селебрини и один — российского нападающего Игоря Чернышова. Также 20-летний россиянин сделал результативную передачу.

В сезоне-2025/26 Чернышов в 26 матчах набрал 17 (8+9) очков. У него два балла за результативность во второй встрече подряд.

«Сан-Хосе» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 10-е место в таблице Западной конференции (84 очка после 80 игр), «Нэшвилл» (86 очков после 81 матча) располагается на девятом месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 апреля, 03:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Сан-Хосе

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ХК Сан-Хосе Шаркс
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ЧМ 2026 с Hisense

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