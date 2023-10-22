«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:1.

В составе «Шаркс» защитник Николай Кныжов отметился результативной передачей.

После этого матча «Нэшвилл» с 6 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с одним очком — на последней строчке.