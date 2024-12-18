«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Нэшвилл» выиграл у «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0.

За «Предаторз» шайбы забросили Джонатан Маршессо и Адам Вильсбю.

«Нэшвилл» набрал 24 очка и занимает 15-е место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 31 очком идут 11-ми.