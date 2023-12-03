«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Рейнджерс» переиграли «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» лидируют в Восточной конференции — 35 очков. «Нэшвилл» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 22 очка.

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