«Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 18 декабря. Игра будет проходить на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле и начнется в 4.00 по московскому времени. Команды встретятся впервые в 2024 году.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео можно смотреть в тематических группах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Нэшвилл» — «Рейнджерс» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Нэшвилл» набрал 22 очка в 31 игре регулярного чемпионата НХЛ. 15 декабря команда уступила «Колорадо» (2:5). «Рейнджерс» провели 30 матчей и набрали 31 очко, 16 декабря команда вратаря Игоря Шестеркина проиграла «Сент-Луису» (2:3).