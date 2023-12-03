«Рейнджерс» на выезде обыграли «Нэшвилл». Шестеркин сделал 36 сэйвов

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«Рейнджерс» переиграли «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Команда из Нью-Йорка одержала вторую победу подряд.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 36 из 39 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» лидируют в Восточной конференции — 35 очков. «Нэшвилл» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 22 очка.