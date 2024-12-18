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Сегодня, 06:44

«Нэшвилл» обыграл «Рейнджерс», Шестеркин сделал 30 сэйвов

Даниил Аршавский
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«Нэшвилл» дома победил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Авторами голов «Предаторз» стали Джонатан Маршессо и Адам Вильсбю.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков соперников.

«Нэшвилл» набрал 24 очка в 32 матчах и расположился на 15-й строчке Западной конференции, «Рейнджерс» идут 11-ми на «Западе» с 31 очком за 31 встречу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Маршессо — 9 (Стэмкос, Форсберг), 13:37 — 1:0. Вилсби — 1 (Стэмкос, Форсберг), 51:59 — 2:0.

Вратари: Сарос — Шестеркин (58:18).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 32 (8+14+10) — 25 (9+8+8).

18 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Нэшвилл Предаторз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 34 21 13 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 31 14 17 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Айлендерс 33 12 21 31
8 Коламбус 32 12 20 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 31 19 12 40
2 Флорида 32 19 13 40
3 Тампа-Бэй 29 17 12 36
4 Бостон 32 16 16 35
5 Оттава 30 15 15 32
6 Детройт 30 12 18 28
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 32 22 10 45
2 Миннесота 31 20 11 44
3 Даллас 30 19 11 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 33 15 18 33
7 Чикаго 32 11 21 24
8 Нэшвилл 32 9 23 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 31 18 13 40
3 Эдмонтон 31 18 13 38
4 Ванкувер 30 16 14 37
5 Калгари 31 15 16 35
6 Сиэтл 32 15 17 32
7 Сан-Хосе 33 11 22 27
8 Анахайм 29 11 18 26
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18.12 03:00
Монреаль – Баффало
 6 : 1
18.12 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 5 : 3
18.12 03:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
18.12 03:30
Каролина – Айлендерс
4 : 0
18.12 04:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 1 : 4
18.12 04:00
Нэшвилл – Рейнджерс
2 : 0
18.12 04:30
Чикаго – Вашингтон
 3 : 2
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Калгари – Бостон
 - : -
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