«Рейнджерс» без Шестеркина уступили «Нэшвиллу»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Нэшвиллу» со счетом 1:2.

В составе «Предаторз» отличились Юусо Пярссинен и Марк Янковски, у команды из Нью-Йорка шайбу забросил Филип Хытил. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин остался в запасе.

После этого матча «Рейнджерс» с 17 очками занимают 9-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 13 очками — на 12-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Пярссинен — 1 (Форсберг, Гранлунд), 4:58 — 1:0. Янковски — 2 (Йоси), 28:37 — 2:0. Хытил — 4 (Фокс, Какко), 31:56 — 2:1.

Вратари: Сарос — Галак (56:56 — 58:11, 58:14).

Штраф: 22 — 20.

Броски: 18 (4+6+8) — 35 (11+16+8).

Наши: — - Панарин (23.03/3/-1).

13 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17169 зрителей.