«Нэшвилл» разгромил «Айлендерс», Варламов сделал 16 сэйвов

«Нэшвилл» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:0). Хет-триком отметился Крэйг Смит.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов вышел на лед по ходу первого периода и за 46 с половиной минут игрового времени отразил 16 из 18 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Айлендерс» — 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Голы: Смит — 14, 0:35 — 1:0. Смит — 15 (Гримальди, Бонино), 7:41 — 2:0. Экхольм — 7 (Ярнкрок, Уотсон), 13:33 — 3:0. Гримальди — 10, 24:41 — 4:0. Смит — 16 (Йоси), 31:38 — 5:0.

Вратари: Сарос — Грайсс (Варламов, 13:33).

Штраф: 9 — 5.

Броски: 26 (10+11+5) — 31 (14+13+4).

14 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.