«Нэшвилл» разгромил «Айлендерс»

«Айлендерс» на своем льду уступил с крупным счетом «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:8). «Предаторз» одержали вторую победу кряду, прервав трехматчевую победную серию команды из Нью-Йорка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Нэшвилл» — 3:8 (0:1, 3:4, 0:3)

Голы: Смит — 3 (Бонино), 4:39 — 0:1. Нельсон — 12, 22:55 — 1:1. Брассар — 8 (бол., Бовилье, Пулок), 24:43 — 2:1. Сизикас — 5 (мен., Мэйфилд), 28:11 — 3:1. Форсберг — 12 (бол., Экхольм, Смит), 28:38 — 3:2. Смит — 4 (Террис), 30:58 — 3:3. Бонино — 13 (Экхольм), 38:24 — 3:4. Гримальди — 5 (Форсберг), 39:12 — 3:5. Ярнкрок — 12 (Джохансен, Тренин), 48:59 — 3:6. Йоси — 10 (бол., Эллис, Ярнкрок), 51:36 — 3:7. Джохансен — 7 (Эллис, Йоси), 54:08 — 3:8.

Вратари: Грайсс (Варламов, 40:00) — Ринне.

Штраф: 34 — 18.

Броски: 30 (12+11+7) — 24 (6+9+9).

Наши: — - Тренин (9.07/0/+2).

18 декабря. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.