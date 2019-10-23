«Нэшвилл» разгромил «Анахайм»
05:40
«Нэшвилл» на своем льду обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). Для «Дакс» это второе поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Анахайм» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Голы: Йоси — 4 (бол., Дюшен, Эллис), 11:23 — 1:0. Сиссонс — 3, 16:19 — 2:0. Гримальди — 1 (Бонино, Йоси), 20:35 — 3:0. Экхольм — 3 (мен.), 30:08 — 4:0. Гецлаф — 3, 43:59 — 4:1. Арвидссон — 4, 44:30 — 5:1. Ярнкрок — 2 (Арвидссон, Террис), 48:19 — 6:1.
Нереализованный буллит: Терри (А), 23:15 (Вратарь).
Вратари: Ринне — Гибсон (Миллер, 40:00).
Штраф: 6 — 22.
Броски: 30 (10+9+11) — 27 (14+10+3).
23 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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