«Нэшвилл»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Нэшвилл Предаторз»
Город: Нэшвилл, штат Теннесси (США)
Год основания: 1998
Главный тренер: Эндрю Брюнетт
Капитан: Роман Йоси
Домашняя арена (вместимость): Бриджстоун Арена (17 159)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный
«Нэшвилл»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
«Нэшвилл» выступает в НХЛ с сезона 1998 / 1999. Лучшим достижением клуба является финала Кубка Стэнли в 2017 году. «Предаторз» проиграли «Питтсбургу» в шести матчах — 3:5, 1:4, 5:1, 4:1, 0:6, 0:2.
В регулярном чемпионате 2022 / 2023 команда из Нэшвилла с 92 очками заняла 5-е место в Центральном дивизионе и стала 10-й в Западной конференции.
«Нэшвилл»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Нэшвилл» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в среду, 11 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ выездным матчем против «Тампа-Бэй» на арене «Сент-Пит Таймс форум» в Тампе. Начало — в 00.30 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Предаторз» встретятся с «Питтсбургом» во вторник,16 апреля (начало — 02.00 мск).
«Нэшвилл»: календарь матчей в октябре 2023
11 октября. 00.30. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»
13 октября. 03.00. «Нэшвилл» — «Сиэтл»
15 октября. 02.00. «Бостон» — «Нэшвилл»
18 октября. 03.00. «Нэшвилл» — «Эдмонтон»
20 октября. 02.00. «Рейнджерс» — «Нэшвилл»
22 октября. 03.00. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»
25 октября. 04.15. «Нэшвилл «- «Ванкувер»
29 октября. 02.00. «Нэшвилл» — «Торонто»
Календарь матчей «Нэшвилла» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Нэшвилла»
Эндрю Брюнетт (50 лет) начал тренерскую карьеру в 2021 году, возглавив «Флориду Пантерз». Под руководством канадского специалиста флоридцы выиграли Президентский кубок (лучшей команде регулярного чемпионата) и дошли до второго раунда Кубка Стэнли (проиграли серию с «Тампой-Бэй» со счетом 0-4). Работал ассистентом главного тренера «Нью-Джерси Девилз». Весной 2023-го возглавил «Нэшвилл».
Российские хоккеисты «Нэшвилла»
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Ярослав Аскаров (вратарь)
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Федор Свечков (нападающий)
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Яков Тренин (нападающий),
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Денис Гурьянов (нападающий)
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Егор Афанасьев (нападающий)
«Нэшвилл»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -