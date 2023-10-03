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«Нэшвилл»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Нэшвилл» стартует в сезоне НХЛ 11 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Тэннер Молендик и Александр Каррье.
Фото USA Today Sports
Основная информация о клубе «Нэшвилл Предаторз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Нэшвилл Предаторз»
Город: Нэшвилл, штат Теннесси (США)
Год основания: 1998
Главный тренер: Эндрю Брюнетт
Капитан: Роман Йоси
Домашняя арена (вместимость): Бриджстоун Арена (17 159)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный

«Нэшвилл»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Нэшвилл» выступает в НХЛ с сезона 1998 / 1999. Лучшим достижением клуба является финала Кубка Стэнли в 2017 году. «Предаторз» проиграли «Питтсбургу» в шести матчах — 3:5, 1:4, 5:1, 4:1, 0:6, 0:2.

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 команда из Нэшвилла с 92 очками заняла 5-е место в Центральном дивизионе и стала 10-й в Западной конференции.

«Нэшвилл»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Нэшвилл» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в среду, 11 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ выездным матчем против «Тампа-Бэй» на арене «Сент-Пит Таймс форум» в Тампе. Начало — в 00.30 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Предаторз» встретятся с «Питтсбургом» во вторник,16 апреля (начало — 02.00 мск).

«Нэшвилл»: календарь матчей в октябре 2023

11 октября. 00.30. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»

13 октября. 03.00. «Нэшвилл» — «Сиэтл»

15 октября. 02.00. «Бостон» — «Нэшвилл»

18 октября. 03.00. «Нэшвилл» — «Эдмонтон»

20 октября. 02.00. «Рейнджерс» — «Нэшвилл»

22 октября. 03.00. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»

25 октября. 04.15. «Нэшвилл «- «Ванкувер»

29 октября. 02.00. «Нэшвилл» — «Торонто»

Календарь матчей «Нэшвилла» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Нэшвилла»

Эндрю Брюнетт (50 лет) начал тренерскую карьеру в 2021 году, возглавив «Флориду Пантерз». Под руководством канадского специалиста флоридцы выиграли Президентский кубок (лучшей команде регулярного чемпионата) и дошли до второго раунда Кубка Стэнли (проиграли серию с «Тампой-Бэй» со счетом 0-4). Работал ассистентом главного тренера «Нью-Джерси Девилз». Весной 2023-го возглавил «Нэшвилл».

Российские хоккеисты «Нэшвилла»

  • Ярослав Аскаров (вратарь)

  • Федор Свечков (нападающий)

  • Яков Тренин (нападающий),

  • Денис Гурьянов (нападающий)

  • Егор Афанасьев (нападающий)

«Нэшвилл»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
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