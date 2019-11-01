«Нэшвилл» проиграл «Калгари», Уотсон набрал 4 очка

«Нэшвилл» на своем льду уступил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:6 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Мэттью Ткачак.

Нападающий «Предаторз» Остин Уотсон набрал 4 (2+2) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Калгари» — 5:6 ОТ (2:1, 2:0, 1:4, 0:1)

Голы: Бонино — 7 (Смит, Эллис), 5:33 — 1:0. Уотсон — 2 (Сиссонс, Ирвин), 10:15 — 2:0. Райан — 2 (Ткачак, Хэнифин), 15:27 — 2:1. Ярнкрок — 4 (мен., Уотсон), 24:36 — 3:1. Ярнкрок — 5 (мен., Уотсон), 38:52 — 4:1. Андерссон — 2 (Годро, Монахэн), 41:58 — 4:2. Линдхольм — 9 (Монахэн), 53:38 — 4:3. Кин — 1 (Джиордано, Райан), 56:39 — 4:4. Уотсон — 3 (Сиссонс, Экхольм), 58:38 — 5:4. Ткачак — 5 (Монахэн, Годро), 59:21 — 5:5. Ткачак — 6 (Линдхольм, Броди), 64:58 — 5:6.

Вратари: Ринне — Риттих (58:48 — 59:21).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (15+12+7+2) — 27 (4+5+14+4).

1 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Two shorties, both bar down. No question Calle Jarnkrok (@jarnkrok) gets the Shot of the Night.



NHL x @JagermeisterUSA pic.twitter.com/tehbeq7C8d — NHL (@NHL) November 1, 2019

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