«Нэшвилл» продлил серию поражений «Сан-Хосе»

«Нэшвилл» на своем льду обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Для «Шаркс» это пятое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Голы: Бонино — 12 (бол., Гранлунд, Смит), 44:24 — 1:0. Джохансен — 5 (бол., Форсберг, Ярнкрок), 52:59 — 2:0. Майер — 10 (Хертл, Лабанк), 58:02 — 2:1. Ярнкрок — 11 (п.в., Форсберг, Йоси), 59:18 — 3:1.

Нереализованный буллит: Гудроу (Сан-Хосе Шаркс), 49:05.

Вратари: Сарос — Джонс (57:53 — 58:02, 58:15 — 59:18).

Штраф: 33 — 39.

Броски: 32 (11+2+19) — 25 (6+10+9).

11 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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