«Нэшвилл» продлил контракт с защитником Лозоном

«Нэшвилл» продлил контракт с защитником Жереми Лозоном. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает сайт клуба.

Зарплата игрока составит 2 миллиона долларов за сезон.

До «Нэшвилла» 25-летний канадец выступал за «Бостон» и «Сиэтл». Всего он провел в лиге 145 матчей, в которых набрал 18 (5+13) очков.

Лозон был выбран «Брюинз» на драфте 2015 года под общим 52-м номером во втором раунде.