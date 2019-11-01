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«Нэшвилл» продлил контракт с Уотсоном. Он лечился от алкоголизма

12:16
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«Нэшвилл» подписал новый контракт с нападающим Остином Уотсоном. Срок соглашения с 27-летним форвардом рассчитан на три года. Зарплата — 4,5 миллиона долларов (1,5 миллиона в год в среднем).

В январе Уотсон был дисквалифицирован НХЛ в связи с необходимостью прохождения курса лечения от алкоголизма. В марте лига сняла наказание с игрока.

В минувшем сезоне хоккеист был также отстранен на 18 игр регулярного чемпионата за «недопустимое поведение вне льда». Американец был наказан за домашнее насилие по отношению к своей подруге. Ему назначили год испытательного срока.

В нынешнем сезоне нападающий провел 13 матчей и набрал 6 (3+3) очков.

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