"Нэшвилл" пригласил Поддубного в тренировочный лагерь

Хоккейный агент Алексей Дементьев в своем Твиттере сообщил, что российский нападающий Герман Поддубный приглашен в тренировочный лагерь "Нэшвилла". 18-летний хоккеист всю профессиональную карьеру провел в Северной Америке. Отметим, что игрок находился в списках драфта НХЛ-2017, однако ни один клуб его не выбрал.

В минувшем сезоне Поддубный играл за "Эри" в лиге OHL, провел 65 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 (9+11) очков, также на его счету 3 (2+1) очка в 15 встречах плей-офф.