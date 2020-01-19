«Нэшвилл» прервал победную серию «Баффало» из трех матчей
06:42
«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Баффало» — 2:1. «Клинки» впервые уступили за четыре встречи. Победный гол на счету Крэйга Смита.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Баффало» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Райнхарт — 17 (Далин, Маккейб), 18:58 — 0:1. Джохансен — 10 (Йоси), 26:05 — 1:1. Смит — 11 (бол., Террис, Экхольм), 53:31 — 2:1.
Вратари: Ринне — Улльмарк (59:40).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 37 (12+14+11) — 31 (7+17+7).
Наши: — - -.
19 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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