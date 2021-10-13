«Нэшвилл» подписал контракт с Экхольмом на 4 года и 25 миллионов долларов

«Нэшвилл» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Маттиасом Экхольмом. 31-летний швед получил договор на 4 года и 25 миллионов долларов.

OLLEEEEEE! Four more for Ekky! https://t.co/dh3l7L7zGj — Nashville Predators (@PredsNHL) October 13, 2021

Кэпхит нового контракта — 6,25 миллиона долларов. Контракт вступит в силу с сезона-2022/23.

В минувшем сезоне Экхольм провел 48 игр в регулярном чемпионате и набрал 23 (6+17) балла. В плей-офф он сыграл 6 матчей и сделал 3 передачи.

Срок действующего соглашения 31-летнего шведа рассчитан до конца сезона-2021/22.