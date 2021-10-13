«Нэшвилл» подписал контракт с Экхольмом на 4 года и 25 миллионов долларов
13 октября, 21:08
«Нэшвилл» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Маттиасом Экхольмом. 31-летний швед получил договор на 4 года и 25 миллионов долларов.
Кэпхит нового контракта — 6,25 миллиона долларов. Контракт вступит в силу с сезона-2022/23.
В минувшем сезоне Экхольм провел 48 игр в регулярном чемпионате и набрал 23 (6+17) балла. В плей-офф он сыграл 6 матчей и сделал 3 передачи.
Срок действующего соглашения 31-летнего шведа рассчитан до конца сезона-2021/22.
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