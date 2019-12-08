«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Нью-Джерси» — 6:4. В составе «хищников» дебютной шайбой в лиге отметился россиянин Яков Тренин. Также на его счету 2 броска в створ, силовой прием и блок-шот за 7.53.

У Никиты Гусева результативная передача, 2 минуты штрафа, бросок и блок-шот за 14.47 (2.41 — в большинстве).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Голы: Карр — 1 (Хэмьюс, Вебер), 0:46 — 1:0. Фаббро — 3 (Бонино, Смит), 2:13 — 2:0. Братт — 6 (Заха, Ватанен), 2:45 — 2:1. Зэйджак — 4 (Гусев, Коулман), 3:59 — 2:2. Тренин — 1 (Гримальди), 25:52 — 3:2. Форсберг — 11 (Ярнкрок, Йоси), 27:24 — 4:2. Палмиери — 11 (бол., Холл, Ватанен), 33:07 — 4:3. Бонино — 11 (Фаббро, Экхольм), 45:47 — 5:3. Холл — 6 (Хьюз), 51:09 — 5:4. Гримальди — 3 (Экхольм), 52:44 — 6:4.

Вратари: Ринне — Доминге (57:30 — 57:35, 57:57 — 59:13).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 37 (13+12+12) — 33 (11+12+10).

Наши: Тренин (7.53/2/0) — Гусев (14.47/1/0).

8 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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