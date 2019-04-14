"Нэшвилл" победил "Даллас" и сравнял счет в серии

"Нэшвилл" обыграл "Даллас" во втором матче первого раунда Кубка Стэнли - 2:1 в овертайме. "Старз" открыли счет в начале второго периода силами Джейми Бенна, но почти сразу пропустили после броска Рокко Гримальди.

Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил нападающий Крэйг Смит. "Предаторз" сравняли счет в серии - 1-1. Следующие два матча состоятся на площадке "Далласа".

Кубок Стэнли

1/8 финала

Второй матч

"Нэшвилл" - "Даллас" - 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Счет в серии: 1-1 (2:3).