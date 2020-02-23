«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Коламбус», Гавриков набрал одно очко

«Нэшвилл» выиграл у «Коламбуса» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победный буллит в активе Рокко Гримальди. У гостей одно очко за результативный пас заработал россиянин Владислав Гавриков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 4:3 Б (2:0, 1:3, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Джохансен — 13 (Блэкуэлл, Эллис), 0:33 — 1:0. Гранлунд — 15 (Форсберг), 10:31 — 2:0. Дженнер — 11 (Гербе, Матто), 21:00 — 2:1. Робинсон — 6 (Лиля, Гавриков), 24:50 — 2:2. Бемстрем — 6 (бол., Нутиваара, Савар), 37:21 — 2:3. Сиссонс — 8 (Форсберг), 38:57 — 3:3.

Победный буллит: Гримальди.

Вратари: Сарос — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 36 (17+11+7+1) — 43 (9+20+11+3).

Наши: — - Гавриков (26.21/0/0).

23 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.