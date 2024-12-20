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Сегодня, 08:00

«Нэшвилл» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победил «Нэшвилл» — 5:4 ОТ.

В составе «Пингвинз» 4 (1+3) очка набрал Сидни Кросби, 4 (2+2) очка у Брайана Раста, еще по голу забили Рикард Ракелль и Эрик Карлссон, Евгений Малкин сделал результативную передачу в победном голе.

У «Предаторз» шайбы забросили Джонатан Маршессо, Люк Евангелиста, Стивен Стемкос и Брейди Скжей.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 35 21 14 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Филадельфия 33 14 19 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 32 20 12 42
2 Флорида 33 20 13 42
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 34 17 17 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 32 20 12 44
3 Даллас 31 19 12 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 31 15 16 35
6 Сент-Луис 34 15 19 33
7 Чикаго 33 12 21 26
8 Нэшвилл 33 9 24 25
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 32 19 13 40
4 Ванкувер 31 16 15 38
5 Калгари 33 15 18 37
6 Сиэтл 34 15 19 32
7 Анахайм 30 12 18 28
8 Сан-Хосе 34 11 23 27
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20.12 03:00
Тампа-Бэй – Сент-Луис
 3 : 1
20.12 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 4 : 2
20.12 03:30
Филадельфия – Лос-Анджелес
 3 : 7
20.12 04:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 5 ОТ
20.12 04:30
Чикаго – Сиэтл
 3 : 1
20.12 05:00
Эдмонтон – Бостон
 3 : 2 ОТ
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Калгари – Оттава
 2 : 3 ОТ
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