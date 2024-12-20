«Нэшвилл» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победил «Нэшвилл» — 5:4 ОТ.

В составе «Пингвинз» 4 (1+3) очка набрал Сидни Кросби, 4 (2+2) очка у Брайана Раста, еще по голу забили Рикард Ракелль и Эрик Карлссон, Евгений Малкин сделал результативную передачу в победном голе.

У «Предаторз» шайбы забросили Джонатан Маршессо, Люк Евангелиста, Стивен Стемкос и Брейди Скжей.