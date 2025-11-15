«Нэшвилл» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» переиграо «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у «Пингвинз» забил Евгений Малкин, а у «Предаторз» — Филипп Форсберг. Победную шайбу забросил Стивен Стэмкос.

«Нэшвилл» с 16 очками в 19 матчах занимает 14-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 4-й строчке в Восточной конференции — 22 очка в 18 играх.

