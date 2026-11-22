«Нэшвилл» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий гостей Андрей Кузьменко отличился на 17-й минуте с передачи соотечественника Егора Чинахова. Для 30-летнего форварда эта шайба стала первой в сезоне-2026/27. В 13 матчах он набрал 2 (1+1) очка. На счету 25-летнего Чинахова 7 (3+4) очков в 18 играх.

Вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов отразил 25 из 29 бросков.

У «Нэшвилла» отличились Джонатан Маршессо, Филип Форсберг, Рид Шефер и Джейден Страбл, забросивший победную шайбу в начале третьего периода.

«Питтсбург» потерпел третье поражение подряд и с 16 очками занимает 16-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» (29 очков) идет шестым на Западе.