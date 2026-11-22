«Нэшвилл» победил «Питтсбург», Кузьменко забил с передачи Чинахова
«Нэшвилл» победил «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо, Филип Форсберг, Райд Шефер и Джейден Штрабл.
У гостей отличились Самуэль Жирар, Хендрикс Лапьер и российский нападающий Андрей Кузьменко, которому ассистировал соотечественник, форвард Егор Чинахов. В сезоне-2026/27 30-летний Кузьменко в 13 матчах набрал 2 (1+1) очка, а 25-летний Чинахов — 7 (3+4) очков в 18 встречах.
Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов отразил 25 бросков в створ из 29.
«Питтсбург» потерпел 3-е поражение подряд. Он занимает 16-е место в таблице Восточной конференции с 16 очками после 22 игр. «Нэшвилл» (29 очков после 23 игр) располагается на 6-м месте в Западной конференции.
В следующем матче «Питтсбург» 23 ноября сыграет в гостях с «Далласом». «Нэшвилл» 26 ноября встретится со «Старз» на выезде.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|23
|17
|6
|37
|2
|Нью-Джерси
|22
|15
|7
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|21
|10
|11
|25
|5
|Филадельфия
|25
|8
|17
|22
|6
|Вашингтон
|20
|10
|10
|20
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|Коламбус
|20
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|8
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|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|22
|15
|7
|32
|2
|Монреаль
|23
|14
|9
|32
|3
|Оттава
|23
|14
|9
|31
|4
|Бостон
|22
|14
|8
|29
|5
|Флорида
|23
|12
|11
|27
|6
|Баффало
|22
|9
|13
|22
|7
|Детройт
|22
|8
|14
|19
|8
|Торонто
|24
|8
|16
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|24
|17
|7
|38
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|30
|3
|Колорадо
|23
|13
|10
|29
|4
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|27
|5
|Юта
|23
|11
|12
|25
|6
|Виннипег
|23
|11
|12
|25
|7
|Сент-Луис
|22
|11
|11
|24
|8
|Чикаго
|22
|6
|16
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|25
|17
|8
|37
|2
|Вегас
|24
|13
|11
|31
|3
|Анахайм
|23
|11
|12
|23
|4
|Сан-Хосе
|24
|10
|14
|22
|5
|Сиэтл
|19
|10
|9
|21
|6
|Калгари
|23
|10
|13
|21
|7
|Лос-Анджелес
|20
|7
|13
|16
|8
|Ванкувер
|24
|5
|19
|11
|22.11
|02:00
|Флорида – Баффало
|- : -
|22.11
|02:00
|Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
|22.11
|03:00
|Оттава – Лос-Анджелес
|- : -
|22.11
|03:00
|Сент-Луис – Нью-Джерси
|- : -
|22.11
|03:00
|Торонто – Коламбус
|- : -
|22.11
|03:00
|Монреаль – Филадельфия
|- : -
|22.11
|03:00
|Детройт – Айлендерс
|- : -
|22.11
|03:00
|Бостон – Вашингтон
|- : -
|22.11
|03:00
|Виннипег – Вегас
|- : -
|22.11
|05:00
|Юта – Анахайм
|- : -
|22.11
|06:00
|Сан-Хосе – Сиэтл
|- : -
|22.11
|06:00
|Ванкувер – Миннесота
|- : -
|22.11
|21:00
|Рейнджерс – Каролина
|- : -