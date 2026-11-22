«Нэшвилл» победил «Питтсбург», Кузьменко забил с передачи Чинахова

«Нэшвилл» победил «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо, Филип Форсберг, Райд Шефер и Джейден Штрабл.

У гостей отличились Самуэль Жирар, Хендрикс Лапьер и российский нападающий Андрей Кузьменко, которому ассистировал соотечественник, форвард Егор Чинахов. В сезоне-2026/27 30-летний Кузьменко в 13 матчах набрал 2 (1+1) очка, а 25-летний Чинахов — 7 (3+4) очков в 18 встречах.

Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов отразил 25 бросков в створ из 29.

«Питтсбург» потерпел 3-е поражение подряд. Он занимает 16-е место в таблице Восточной конференции с 16 очками после 22 игр. «Нэшвилл» (29 очков после 23 игр) располагается на 6-м месте в Западной конференции.

В следующем матче «Питтсбург» 23 ноября сыграет в гостях с «Далласом». «Нэшвилл» 26 ноября встретится со «Старз» на выезде.