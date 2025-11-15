«Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» в Стокгольме, Малкин забил гол

«Нэшвилл» в овертайме выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. Игра прошла в Стокгольме.

В конце второго периода российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин открыл счет. «Предаторз» отыгрались в конце встречи — отличился Филипп Форсберг. Победную шайбу на 43-й секунде овертайма забросил Стивен Стэмкос.

39-летний Малкин в этом сезоне набрала 22 (4+18) очка в 18 играх.

«Нэшвилл» прервал свою серию поражений и с 16 очками в 19 матчах занимает 14-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 4-м месте в Восточной конференции — 22 очка в 18 играх.