Сегодня, 00:45

«Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» в Стокгольме, Малкин забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Малкин (справа).
Фото AFP

«Нэшвилл» в овертайме выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. Игра прошла в Стокгольме.

В конце второго периода российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин открыл счет. «Предаторз» отыгрались в конце встречи — отличился Филипп Форсберг. Победную шайбу на 43-й секунде овертайма забросил Стивен Стэмкос.

39-летний Малкин в этом сезоне набрала 22 (4+18) очка в 18 играх.

«Нэшвилл» прервал свою серию поражений и с 16 очками в 19 матчах занимает 14-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 4-м месте в Восточной конференции — 22 очка в 18 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 22:00. Avicii Arena (Стокгольм)
Нэшвилл
Питтсбург

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
  • adamantane'

    "Малкин в этом сезоне набрала 22 (4+18) очка в 18 играх." Редакторы, уж повнимательней будьте!

    15.11.2025

  • Apei

    стамеска могуч раз в пять игр

    15.11.2025

  • Werewolf

    Могли победить? Малыч дурака закинул и питы всю игру почти отбивались. Пусть Шиловсу за 1 очко в ноги бухаются. Нападение сыграло отвратительно в этом матче. Абсолютно все. И какого Малыча выпустили на пустые ворота при разнице в одну шайбу? Надо было вообще бригаду меньшинства выпускать. Малыч и оборона.......ну да, ну да.......Убирать с площадки всех старперов, включая Сида и Летунга. Карлсон вообще зону закрыть не может, раза три шайбу упускал. Более, менее Киндел смотрелся - обострял, лез на ворота, остальные вату катали. В конце откровенно откидывались

    15.11.2025

  • Apei

    Старые кони, молодцы..а малыш играл?

    15.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Там, это в Швеции - не могли! В Швеции только Фил мог победить, что он и сделал.

    15.11.2025

  • Easycure

    Снова проиграли там, где могли победить.

    15.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Жеку с голом, легенду Нешвилла под номером 9 - тоже с голом, тем более на родине (усач Фил Форсберг, аки - Марк Шайфли для Пегов, имхо.) . Стамеска - по-прежнему могуч. Желтое дерби в целом удалось, хотя и унылое было 2 периода. ШиловS - всё-таки тащит!! Считаю что Птицы с ним угадали. Сарос тоже седня тащил, но большие площадки - фу фу фу!)))

    15.11.2025

