«Питтсбург» в овертайме уступил «Нэшвиллу», Малкин забил гол
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:3.
В составе «Пингвинз» отличились Евгений Малкин и Брайан Раст, у «Предаторз» дубль оформил Майк Маккаррон, победный гол забил Филип Форсберг.
После этого матча «Питтсбург» с 21 очком занимает 13-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 22 очками — на восьмой строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Маккэррон — 2 (Бэрри, Нюквист), 10:20 — 1:0. Маккэррон — 3 (Томасино, Форсберг), 18:38 — 2:0. Малкин — 10 (Рил. Смит), 25:49 — 2:1. Раст — 10 (Людвиг, Гюнцель), 42:26 — 2:2. Форсберг — 12 (Йоси, О`Райлли), 60:14 — 3:2.
Вратари: Сарос — Джерри.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 26 (9+9+7+1) — 31 (11+14+6+0).
Наши: Тренин (17.28/2/-2) — Малкин (17.20/2/-1).
29 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|20
|15
|5
|31
|2
|Каролина
|21
|13
|8
|26
|3
|Филадельфия
|22
|11
|11
|23
|4
|Вашингтон
|18
|10
|8
|22
|5
|Айлендерс
|21
|8
|13
|22
|6
|Нью-Джерси
|20
|10
|10
|21
|7
|Питтсбург
|21
|10
|11
|21
|8
|Коламбус
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|22
|13
|9
|28
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|25
|4
|Торонто
|20
|11
|9
|25
|5
|Тампа-Бэй
|22
|10
|12
|25
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|20
|13
|7
|28
|3
|Виннипег
|21
|12
|9
|26
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|23
|5
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|22
|6
|Аризона
|20
|9
|11
|20
|7
|Миннесота
|20
|6
|14
|16
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|31
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|22
|14
|8
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|6
|Анахайм
|21
|9
|12
|18
|7
|Эдмонтон
|20
|7
|13
|15
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|29.11
|03:00
|
Торонто – Флорида
|2 : 1 Б
|29.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|5 : 4
|29.11
|03:30
|
Филадельфия – Каролина
|1 : 4
|29.11
|04:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|3 : 1
|29.11
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|29.11
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|0 : 2
|29.11
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|29.11
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|29.11
|05:00
|
Аризона – Тампа-Бэй
|- : -
|29.11
|06:00
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97