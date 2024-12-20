«Питтсбург» в овертайме победил «Нэшвилл», у Малкина результативный пас
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победил «Нэшвилл» в овертайме со счетом 5:4.
В составе «Пингвинз» 4 (1+3) очка набрал Сидни Кросби, 4 (2+2) очка у Брайана Раста, еще по голу забили Рикард Ракелль и Эрик Карлссон, Евгений Малкин сделал результативную передачу в победном голе. У «Предаторз» шайбы забросили Джонатан Маршессо, Люк Евангелиста, Стивен Стемкос и Брейди Скжей.
В текущем сезоне 38-летний Малкин провел 34 матча, в которых набрал 27 (7+20) очков.
После этого матча «Питтсбург» с 35 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 24 очками — на последней строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Маршессо — 10 (Форсберг, Шенн), 3:51 — 1:0. Раст — 13 (Ракелль, Кросби), 16:21 — 1:1. Евангелиста — 4 (бол., Новак, Шей), 17:57 — 2:1. Стэмкос — 9 (Форсберг, Нюквист), 23:38 — 3:1. Кросби — 9 (бол., Карлссон, Раст), 27:54 — 3:2. Ракелль — 15 (Кросби, Раст), 29:08 — 3:3. Шей — 3 (О`Райлли, Л`Еро), 47:44 — 4:3. Карлссон — 3 (Грызлик, Кросби), 51:36 — 4:4. Раст — 14 (Малкин, Летанг), 61:07 — 4:5.
Вратари: Сарос — Джерри.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 26 (9+7+10+0) — 20 (5+4+10+1).
Наши: — - Малкин (18.47/0/-1).
20 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|35
|21
|14
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|34
|15
|19
|35
|5
|Филадельфия
|33
|14
|19
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Коламбус
|33
|13
|20
|31
|8
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|32
|20
|12
|42
|2
|Флорида
|33
|20
|13
|42
|3
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|4
|Бостон
|33
|17
|16
|37
|5
|Оттава
|31
|16
|15
|34
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|30
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|34
|15
|19
|33
|7
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|8
|Нэшвилл
|33
|9
|24
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|31
|16
|15
|38
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|3 : 1
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 2
|20.12
|03:30
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|3 : 1
|20.12
|05:00
|
Эдмонтон – Бостон
|3 : 2 ОТ
|20.12
|05:00
|
Калгари – Оттава
|2 : 3 ОТ
|20.12
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -