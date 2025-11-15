Малкин забил «Нэшвиллу» из-за ворот

«Питтсбург» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Игра проходит в Стокгольме.

На 14-й минуте второго периода российский нападающий Евгений Малкин находился за воротами соперника и попытался сделать передачу партнеру, но попал в соперника и шайба залетела в ворота. Заброшенную шайбу записали на 39-летнего россиянина.

Всего у Малкина в этом сезоне 22 (4+18) очка в 18 матчах.