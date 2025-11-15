Малкин забил «Нэшвиллу» из-за ворот
«Питтсбург» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Игра проходит в Стокгольме.
На 14-й минуте второго периода российский нападающий Евгений Малкин находился за воротами соперника и попытался сделать передачу партнеру, но попал в соперника и шайба залетела в ворота. Заброшенную шайбу записали на 39-летнего россиянина.
Всего у Малкина в этом сезоне 22 (4+18) очка в 18 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|18
|9
|9
|22
|4
|Айлендерс
|17
|9
|8
|20
|5
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|6
|Филадельфия
|16
|8
|8
|19
|7
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|17
|5
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|16
|8
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Сиэтл
|17
|8
|9
|21
|4
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|5
|Вегас
|16
|7
|9
|19
|6
|Сан-Хосе
|18
|8
|10
|19
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|19
|5
|14
|12
Результаты / календарь
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
|15.11
|03:00
|Каролина – Ванкувер
|- : -
|15.11
|04:00
|Сент-Луис – Филадельфия
|- : -
|15.11
|05:00
|Юта – Айлендерс
|- : -
Новости