«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург». Тренин забросил одну шайбу

«Нэшвилл» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Предаторз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин в концовке встречи отметился голом в пустые ворота. Для него эта шайба стала 14-й в сезоне.