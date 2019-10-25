«Нэшвилл» переиграл «Миннесоту»

«Нэшвилл» на своем льду выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Саломяки — 1 (Сиссонс, Йоси), 20:37 — 1:0. Ярнкрок — 2 (Арвидссон, Джохансен), 39:31 — 2:0. Смит — 1 (Бонино, Гримальди), 46:58 — 3:0. Сиссонс — 4 (мен., Экхольм), 56:53 — 4:0.

Вратари: Ринне — Стэлок.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 21 (4+9+8) — 26 (13+5+8).

25 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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