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«Нэшвилл» переиграл «Каролину»

05:41
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«Нэшвилл» одержал победу в контрольном матче против «Каролины» (3:0). Дублем отметился Маттиас Экхольм, а также одну шайбу забросил Крэйг Смит.

НХЛ

Контрольный матч

«Нэшвилл» — «Каролина» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Смит — 1 (бол., Террис, Эллис), 39:41 — 1:0. Экхольм — 1 (Эллис, Саломяки), 44:05 — 2:0. Экхольм — 2 (Гранлунд, Дюшен), 50:59 — 3:0.

Вратари: Ринне (44:02 — 44:05) — Форсберг.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 40 (15+8+17) — 32 (11+8+13).

26 сентября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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