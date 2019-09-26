«Нэшвилл» переиграл «Каролину»
05:41
«Нэшвилл» одержал победу в контрольном матче против «Каролины» (3:0). Дублем отметился Маттиас Экхольм, а также одну шайбу забросил Крэйг Смит.
НХЛ
Контрольный матч
«Нэшвилл» — «Каролина» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Смит — 1 (бол., Террис, Эллис), 39:41 — 1:0. Экхольм — 1 (Эллис, Саломяки), 44:05 — 2:0. Экхольм — 2 (Гранлунд, Дюшен), 50:59 — 3:0.
Вратари: Ринне (44:02 — 44:05) — Форсберг.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 40 (15+8+17) — 32 (11+8+13).
26 сентября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.