«Нэшвилл» переиграл «Чикаго»

«Нэшвилл» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Предаторз» продлили победную серию до четырех игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Бонино — 4 (Гримальди, Смит), 17:56 — 1:0. Бонино — 5 (Гримальди, Фаббро), 29:03 — 2:0. Бонино — 6 (Гримальди, Смит), 43:40 — 3:0.

Вратари: Ринне — Ленер.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 51 (19+21+11) — 20 (6+8+6).

30 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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