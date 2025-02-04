«Нэшвилл» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» в гостях обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Сенаторз» отличились Адам Годетт, Джейк Сандерсон, Шейн Пинто, Дэвид Перрон и Ридли Грейг.

За «Предаторз» шайбы забросили Филип Форсберг и Джонатан Маршессо.

«Оттава» набрала 62 и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» идет 14-м на «Западе» с 43 баллами.