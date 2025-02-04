«Оттава» в гостях переиграла «Нэшвилл»
«Оттава» на выезде одержала победу над «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
За «Сенаторз» шайбы забросили Адам Годетт, Джейк Сандерсон, Шейн Пинто, Дэвид Перрон и Ридли Грейг.
Авторами голов «Предаторз» стали Филип Форсберг и Джонатан Маршессо.
«Оттава» набрала 62 очка в 53 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» идет 14-м на «Западе» с 43 баллами в 52 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Оттава» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Голы: Форсберг — 19 (Йоси, Хиностроза), 23:59 — 1:0. Годетт — 16 (Штюцле, Перрон), 30:00 — 1:1. Сандерсон — 5 (Хаймор, Зуб), 33:04 — 1:2. Маршессо — 17 (бол., О`Райлли, Форсберг), 40:47 — 2:2. Пинто — 11 (Годетт, Шабо), 46:17 — 2:3. Перрон — 1 (бол., Ткачак, Зуб), 54:06 — 2:4. Грейг — 9 (п.в., Ткачак, Жиру), 57:10 — 2:5.
Вратари: Сарос (56:09 — 57:10) — Форсберг.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 27 (8+12+7) — 38 (8+22+8).
Наши: Свечков (12.04/0/0) — Зуб (22.10/1/+1).
4 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|52
|34
|18
|75
|2
|Каролина
|53
|32
|21
|68
|3
|Нью-Джерси
|54
|29
|25
|64
|4
|Коламбус
|53
|26
|27
|59
|5
|Айлендерс
|52
|24
|28
|55
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|54
|22
|32
|52
|8
|Филадельфия
|54
|23
|31
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|32
|22
|67
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|64
|3
|Оттава
|53
|29
|24
|62
|4
|Детройт
|53
|27
|26
|59
|5
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|58
|6
|Бостон
|54
|26
|28
|58
|7
|Монреаль
|52
|24
|28
|53
|8
|Баффало
|52
|21
|31
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|54
|37
|17
|77
|2
|Даллас
|52
|34
|18
|69
|3
|Миннесота
|53
|31
|22
|66
|4
|Колорадо
|54
|31
|23
|64
|5
|Сент-Луис
|53
|24
|29
|52
|6
|Юта
|52
|21
|31
|51
|7
|Нэшвилл
|52
|18
|34
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|52
|32
|20
|68
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|52
|26
|26
|59
|5
|Ванкувер
|52
|23
|29
|57
|6
|Анахайм
|52
|22
|30
|50
|7
|Сиэтл
|54
|23
|31
|49
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|4.02
|03:30
|
Нэшвилл – Оттава
|2 : 5