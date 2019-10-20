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«Нэшвилл» отправил Тренина в фарм-клуб

19:09
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Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин отправлен в фарм-клуб. Россиянин будет выступать в АХЛ, сообщает официальный сайт «Нэшвилла».

Тренин дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (2:3 Б). Российский хоккеист отыграл 12 минут и 35 секунд. Голов и результативных передач в его активе нет. Один раз он был удален на две минуты.

В нынешнем сезоне Тренин провел три матча за «Милуоки» в Американской хоккейной лиге, набрав 5 (4+1) очков.

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