«Нэшвилл» отправил форварда Свечкова в фарм-клуб

Форвард «Нэшвилла» Федор Свечков переведен в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Милуоки Эдмиралс», сообщается на официальном сайте «Предаторз».

В сезоне-2025/26 он провел 49 матчей за «Нэшвилл», в которых набрал 9 (2+7) очков. Всего на счету 22-летнего российского нападающего 101 игра в НХЛ.

Свечков был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ-2021 под 19-м номером. В составе юниорской сборной России (U18) он стал серебряным призером чемпионата мира в 2021 году.