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«Нэшвилл» оставил Афанасьева в аренде в ЦСКА

09:50
Егор Афанасьев (слева). Фото ХК ЦСКА
Егор Афанасьев (слева). Фото ХК ЦСКА
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«Нэшвилл» на своем официальном сайте объявил, что нападающий Егор Афанасьев продолжит выступление за ЦСКА на правах аренды. 19-летний хоккеист отправился в армейский клуб в межсезонье, когда старт нового сезона НХЛ был неопределен, а 7 января «Предаторз» приняли решение оставить форварда в России.

За ЦСКА он успел провести 4 матча, в которых записал на свой счет 2 гола и одну результативную передачу. На молодежном чемпионате мира-2021 Афанасьев провел 7 матчей в составе сборной России и набрал 5 (2+3) очков.

«Нэшвилл» выбрал Афанасьева на драфте НХЛ-2019 под общим 45-м номером.

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