«Нэшвилл» обыграл «Виннипег»
06:32
«Виннипег» в овертайме проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Нэшвилл» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Эпплтон — 3 (Элерс, Нику), 2:46 — 1:0. Бонино — 16 (Гримальди), 17:39 — 1:1. Гранлунд — 11 (Экхольм, Дюшен), 61:11 — 1:2.
Нереализованный буллит: Лайне (Виннипег Джетс), 28:42 (Вратарь).
Вратари: Хеллебайк — Сарос.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 34 (9+16+9+0) — 36 (15+7+12+2).
Наши: Куликов (19.46/0/+1) — Тренин (7.43/1/0).
5 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.
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