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«Нэшвилл» обыграл «Виннипег»

06:32

«Виннипег» в овертайме проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Нэшвилл» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Эпплтон — 3 (Элерс, Нику), 2:46 — 1:0. Бонино — 16 (Гримальди), 17:39 — 1:1. Гранлунд — 11 (Экхольм, Дюшен), 61:11 — 1:2.

Нереализованный буллит: Лайне (Виннипег Джетс), 28:42 (Вратарь).

Вратари: Хеллебайк — Сарос.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (9+16+9+0) — 36 (15+7+12+2).

Наши: Куликов (19.46/0/+1) — Тренин (7.43/1/0).

5 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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