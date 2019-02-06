"Нэшвилл" обыграл "Аризону"

"Нэшвилл" переиграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Это четвертое подряд поражение "Койотс".
Российский защитник "Аризоны" Илья Любушкин результативными действиями не отметился.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" - "Аризона" - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Голы: Хиностроза - 9 (Голигоски, Паник), 16:59 - 0:1. Смит - 15 (Экхольм, Эллис), 22:58 - 1:1. Форсберг - 19 (бол., Йоси, Джохансен), 27:45 - 2:1. Эллис - 6 (Годро, Хартман), 33:37 - 3:1. Степан - 11 (Истерли), 44:19 - 3:2. Ярнкрок - 10 (Сиссонс, Йоси), 53:41 - 4:2. Йоси - 10 (п.в., Ярнкрок), 57:10 - 5:2.
Вратари: Ринне - Пикар (55:20 - 57:10).
Штраф: 6 - 10.
Броски: 47 (16+19+12) - 26 (13+6+7).
Наши: - - Любушкин (11.31/0/0).
6 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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