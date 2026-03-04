«Нэшвилл» обменял Маккэррона в «Миннесоту»

«Нэшвилл» на официальном сайте объявил об обмее в «Миннесоту» нападающего Майкла Маккэррона. За 30-летнего американца «Предаторз» получили право выбора во втором раунде драфта НХЛ в 2028 году.

В этом сезоне Маккэррон сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 12 (5+7) очков.

Маккэррон был выбран «Монреалем» в первом раунде под общим 25-м номером на драфте НХЛ 2013 года. Спустя 10 лет он перебрался в «Нэшвилл».

В конце 2022 года Маккэррон был включен в программу помощи игрокам НХЛ из-за проблем, связанных с злоупотреблением психоактивными веществами.