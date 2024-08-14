«Нэшвилл» обменял Гласса в «Питтсбург» на Фраску

«Нэшвилл» объявил об обмене нападающего Коди Гласса в «Питтсбург». Помимо 25-летнего канадца «Пингвинз» получили выбор в 3-м раунде драфта-2025 и выбор в 6-м раунде драфта-2026.

В «Предаторз» перебрался форвард Джордан Фраск.

В прошлом сезоне 25-летний Глэсс сыграл 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (6+7) очков, а 23-летний Фраска играл в ECHL, где набрал 33 (11+22) очка в 40 встречах.