«Нэшвилл» обменял Экхольма в «Эдмонтон» на Бэрри и Шефера

«Эдмонтон» на официальном сайте подтвердил обмен с «Нэшвиллом».

«Ойлерз» получили защитника Маттиаса Экхольма и пик 6-го раунда драфта 2024 года в обмен на защитника Тайсона Бэрри, нападающего Рида Шефера, выбор в первом раунде 2023 года и выбор в четвертом раунде 2024 года.

В этом сезоне 32-летний Экхольм сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 18 (5+13) очков. 31-летний Бэрри набра 43 (10+33) очка в 61 матче. 19-летний Шефер выступал за «Сиэтл Тандербердс» в западной хоккейной лиге, где набрал 47 (23+24) очков в 44 матчах.