«Нэшвилл» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» проиграл «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

У хозяев голы забили Райд Шефер и Стивен Стэмкос, у гостей отличились Нико Хишир (дубль), Йеспер Братт и Тимо Майер.

«Нэшвилл» проиграл после пяти побед подряд. Он занимает восьмое место в таблице Западной конференции (77 очков после 72 игр). «Нью-Джерси» (76 очков после 71 встречи) располагается на 13-м месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Нэшвилл» 29 марта примет «Монреаль». «Нью-Джерси» в тот же день сыграет на выезде с «Каролиной».

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